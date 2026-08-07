Battery Power 36/25

36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.

Der 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform. Dank innovativer Real Time Technology mit LCD-Display sind Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand – abhängig vom genutzten Gerät – immer im Blick. Leistungsfähige Lithium-Ionen-Zellen sorgen für konstante Leistung und dafür, dass sich der Akku nicht selbst entlädt oder durch häufige Teilentladung an Kapazität verliert (Memory-Effekt). Angenehme Soft-Touch-Gehäuseelemente sorgen für einen rutschfesten Stand auf glatten und schrägen Oberflächen.

Merkmale und Vorteile
Battery Power 36/25: Innovative Real Time Technology
Innovative Real Time Technology
Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
Battery Power 36/25: 36 V Kärcher Akkuplattform
36 V Kärcher Akkuplattform
Für den Einsatz in allen 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.
Battery Power 36/25: Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
  • Verlängert die Lebensdauer der Zellen.
Strahlwassergeschützt nach IPX 5
  • Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
  • Höchste Performance durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
  • Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Robustes Gehäuse
  • Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 36
Kapazität (Ah) 2.5
Energie (Wh) 90
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 134 x 88 x 73
Battery Power 36/25
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