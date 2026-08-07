Der 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform. Dank innovativer Real Time Technology mit LCD-Display sind Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand – abhängig vom genutzten Gerät – immer im Blick. Leistungsfähige Lithium-Ionen-Zellen sorgen für konstante Leistung und dafür, dass sich der Akku nicht selbst entlädt oder durch häufige Teilentladung an Kapazität verliert (Memory-Effekt). Angenehme Soft-Touch-Gehäuseelemente sorgen für einen rutschfesten Stand auf glatten und schrägen Oberflächen.