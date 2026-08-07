Schnellladegerät Battery Power 36 V

Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.

Das Schnellladegerät für alle 36-V-Wechselakkus der 36 V Kärcher Akkuplattform bringt die volle Akkuleistung in kurzer Zeit zurück. Der 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku beispielsweise lädt in nur 48 Minuten zu 80 Prozent. Zudem verfügt das Ladegerät über eine integrierte Wandhalterung.

Merkmale und Vorteile
Schnellladegerät Battery Power 36 V: Schnellladegerät
Schnellladegerät
Lädt den 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 48 Minuten zu 80 %. Lädt den 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 1,5 Stunden zu 80 %.
Schnellladegerät Battery Power 36 V: Vielseitiger Einsatz
Vielseitiger Einsatz
Kompatibel mit allen Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform.
Schnellladegerät Battery Power 36 V: Wandhalterung
Wandhalterung
Zur sauberen Anbringung an der Wand.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Ladestrom (A) 2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 184 x 133 x 88
Schnellladegerät Battery Power 36 V
Schnellladegerät Battery Power 36 V

Videos

Zubehör