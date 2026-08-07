Schnellladegerät Battery Power 36 V
Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.
Das Schnellladegerät für alle 36-V-Wechselakkus der 36 V Kärcher Akkuplattform bringt die volle Akkuleistung in kurzer Zeit zurück. Der 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku beispielsweise lädt in nur 48 Minuten zu 80 Prozent. Zudem verfügt das Ladegerät über eine integrierte Wandhalterung.
Merkmale und Vorteile
SchnellladegerätLädt den 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 48 Minuten zu 80 %. Lädt den 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 1,5 Stunden zu 80 %.
Vielseitiger EinsatzKompatibel mit allen Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform.
WandhalterungZur sauberen Anbringung an der Wand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät
|
36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Ladestrom (A)
|2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 88
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