Chargeur rapide Battery Power 36 V

Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.

Avec ce chargeur rapide, toutes les batteries interchangeables 36 V de la plateforme de batterie Kärcher 36 V retrouvent leur pleine autonomie en un rien de temps. La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah est par exemple rechargée à 80 % en seulement quarante-huit minutes. Par ailleurs, le chargeur dispose d'un support mural intégré.

Caractéristiques et avantages
Chargeur rapide Battery Power 36 V: Chargeur rapide
Chargeur rapide
Recharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah à 80 % en quarante-huit minutes. Recharge la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah à 80 % en une heure et demie.
Chargeur rapide Battery Power 36 V: Nombreuses utilisations
Nombreuses utilisations
Compatible avec toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
Chargeur rapide Battery Power 36 V: Support mural
Support mural
Pour une fixation propre au mur.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 36 V
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide batterie rechargeable Battery Power 36 V/2,5 Ah:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

batterie rechargeable Battery Power 36 V/5,0 Ah:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Courant de charge (A) 2.5
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Couleur noir
Poids (kg) 0.7
Poids emballage inclus (kg) 0.9
Dimensions (L × l × h) (mm) 184 x 133 x 88
Chargeur rapide Battery Power 36 V
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