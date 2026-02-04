Aspirateur eau et poussières à batterie NT 22/1 Ap Bp L
Aspirateur eau et poussières sans fil compact et polyvalent NT 22/1 Ap Bp pour l'aspiration d'eau et de poussières en conditions difficiles dans les endroits dépourvus d'alimentation électrique externe. Avec filtre plissé plat à encombrement minimal.
Développé pour l'aspiration de liquides, de gros déchets et de poussières fines, notre aspirateur eau et poussières sans fil NT 22/1 Ap Bp séduit par sa puissance d'aspiration élevée dans tous les endroits dépourvus d'alimentation électrique externe. L'appareil est conçu pour être utilisé avec les puissantes batteries Kärcher Battery Power+ qui, tout comme le chargeur correspondant, ne sont pas incluses et doivent être achetées séparément. Nos batteries confèrent une autonomie particulièrement élevée à l'aspirateur et bénéficient d'une protection efficace contre les influences extérieures dans l'appareil grâce à une trappe. Les dimensions compactes et le faible poids du NT 22/1 Ap Bp facilitent le transport ainsi que le rangement et permettent son utilisation même dans les espaces exigus ou très fréquentés. À cet effet, l'appareil polyvalent est équipé d'un filtre plissé plat à encombrement minimal et d'une coupure électronique de l'eau. Le design plat spécial de la tête de l'appareil permet en outre d'y poser des outils ou des caisses.
Caractéristiques et avantages
Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V d'une capacité de 7,5 Ah
- Assure une longue autonomie de trente et une minutes à pleine puissance d'aspiration.
Clapet de protection efficace pour le compartiment à batterie
- Protège la batterie des salissures et de l'humidité. Avec fenêtre de visualisation.
Poids et dimensions réduits
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|22
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Débit d'air (l/s)
|57
|Dépression (mbar/kPa)
|152 / 15.2
|Puissance absorbée (W)
|max. 575
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8.8
|Poids emballage inclus (kg)
|11.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|401 x 372 x 499
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Largeur suceur eau et poussières: 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: Cellulose
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Décolmatage du filtre: Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
- Classe de protection: III
Domaines d'utilisation
- Pour nettoyer dans des endroits dépourvus d'alimentation électrique
- Pour nettoyer dans des zones très fréquentées
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
