Endlose Akkulaufzeit und starke Leistung: Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku punktet durch seinen einfachen Entriegelungsmechanismus, der ein müheloses und schnelles Einsetzen und Entnehmen ermöglicht – und das ganz ohne Werkzeug. Für eine maximale Flexibilität während der Anwendung kann die Gerätelaufzeit mit zusätzlichen Akkus beliebig verlängert werden. Das Kontaktsystem und der IPX4-Spritzwasserschutz garantieren eine sichere Anwendung, auch in Geräten mit höheren Strömen. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Zellen überzeugen mit einer immer gleichbleibenden Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Ein weiterer Vorteil ist der Soft-Touch-Bereich für optimales Handling, ohne Abrutschen während des Akkuwechsels. Nachhaltig durch Akku-Sharing: Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für alle 4 V Kärcher Battery Power-Geräte mit Wechselakkusystem – auch für Geräte mit 2 Akkus.