Battery Power 4/25
Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.
Endlose Akkulaufzeit und starke Leistung: Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku punktet durch seinen einfachen Entriegelungsmechanismus, der ein müheloses und schnelles Einsetzen und Entnehmen ermöglicht – und das ganz ohne Werkzeug. Für eine maximale Flexibilität während der Anwendung kann die Gerätelaufzeit mit zusätzlichen Akkus beliebig verlängert werden. Das Kontaktsystem und der IPX4-Spritzwasserschutz garantieren eine sichere Anwendung, auch in Geräten mit höheren Strömen. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Zellen überzeugen mit einer immer gleichbleibenden Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Ein weiterer Vorteil ist der Soft-Touch-Bereich für optimales Handling, ohne Abrutschen während des Akkuwechsels. Nachhaltig durch Akku-Sharing: Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für alle 4 V Kärcher Battery Power-Geräte mit Wechselakkusystem – auch für Geräte mit 2 Akkus.
Merkmale und Vorteile
4 V Kärcher Battery Power-WechselakkuGeeignet für alle 4 V Kärcher Battery Power-Geräte. Auch für Geräte, die einen höheren Leistungsbedarf haben und daher 2 Akkus benötigen. Mit einem zusätzlichen Akku erreichen Sie eine längere Gerätelaufzeit für mehr Flexibilität und Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit. Nachhaltige und kostengünstige Verwendung des Akkus für verschiedene Geräte.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-ZelleDer 2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung sowie Memory-Effekt. Mit Zellverbinder aus Kupfer für geringere Widerstände und mehr Leistung.
Spritzwassergeschützt nach IPX4Optimaler Schutz gegen Spritzwasser und somit perfekt für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Staub-, korrosions- und mechanisch geschütztes Gehäuse.
Entriegelungsmechanismus mit Softgrip
- Schneller und einfacher Akkuwechsel ohne Werkzeug.
- Komfortable Entnahme, ohne Abrutschen durch Griffmulde.
Effizientes Batteriemanagementsystem
- Betrieb mit optimalen Zellparametern für höchste Performance während Entlade- und Ladevorgang.
- Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
- Längere Lebensdauer der Batterie.
Temperaturmanagement
- Höchste Performance durch effizientes Abwärmekonzept.
Sicheres und hochwertiges Kontaktsystem mit 5-poligem Stecker
- Höchste Sicherheit bei der Anwendung des Geräts und beim Laden.
- Das gilt auch bei hohen elektrischen Strömen.
Robustes Gehäuse
- Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|4-V-Akkuplattform
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|nom. 3.6 - 3.7 - max. 4.2
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Schutzklasse
|IPX4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|97 x 30 x 37
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