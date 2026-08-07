Battery Power 4/25

Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für den Einsatz in allen 4 V Kärcher Battery Power-Geräten.

Endlose Akkulaufzeit und starke Leistung: Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku punktet durch seinen einfachen Entriegelungsmechanismus, der ein müheloses und schnelles Einsetzen und Entnehmen ermöglicht – und das ganz ohne Werkzeug. Für eine maximale Flexibilität während der Anwendung kann die Gerätelaufzeit mit zusätzlichen Akkus beliebig verlängert werden. Das Kontaktsystem und der IPX4-Spritzwasserschutz garantieren eine sichere Anwendung, auch in Geräten mit höheren Strömen. Die hochwertigen Lithium-Ionen-Zellen überzeugen mit einer immer gleichbleibenden Leistung und verhindern sowohl die Selbstentladung als auch den Memory-Effekt (Kapazitätsverlust durch häufige Teilentladung). Ein weiterer Vorteil ist der Soft-Touch-Bereich für optimales Handling, ohne Abrutschen während des Akkuwechsels. Nachhaltig durch Akku-Sharing: Der 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku eignet sich für alle 4 V Kärcher Battery Power-Geräte mit Wechselakkusystem – auch für Geräte mit 2 Akkus.

Merkmale und Vorteile
Battery Power 4/25: 4 V Kärcher Battery Power-Wechselakku 
4 V Kärcher Battery Power-Wechselakku 
Geeignet für alle 4 V Kärcher Battery Power-Geräte. Auch für Geräte, die einen höheren Leistungsbedarf haben und daher 2 Akkus benötigen. Mit einem zusätzlichen Akku erreichen Sie eine längere Gerätelaufzeit für mehr Flexibilität und Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit. Nachhaltige und kostengünstige Verwendung des Akkus für verschiedene Geräte.
Battery Power 4/25: Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zelle
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zelle
Der 2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung sowie Memory-Effekt. Mit Zellverbinder aus Kupfer für geringere Widerstände und mehr Leistung.
Battery Power 4/25: Spritzwassergeschützt nach IPX4
Spritzwassergeschützt nach IPX4
Optimaler Schutz gegen Spritzwasser und somit perfekt für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Staub-, korrosions- und mechanisch geschütztes Gehäuse.
Entriegelungsmechanismus mit Softgrip
  • Schneller und einfacher Akkuwechsel ohne Werkzeug.
  • Komfortable Entnahme, ohne Abrutschen durch Griffmulde.
Effizientes Batteriemanagementsystem
  • Betrieb mit optimalen Zellparametern für höchste Performance während Entlade- und Ladevorgang.
  • Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung. 
  • Längere Lebensdauer der Batterie.
Temperaturmanagement
  • Höchste Performance durch effizientes Abwärmekonzept.
Sicheres und hochwertiges Kontaktsystem mit 5-poligem Stecker
  • Höchste Sicherheit bei der Anwendung des Geräts und beim Laden.
  • Das gilt auch bei hohen elektrischen Strömen.
Robustes Gehäuse 
  • Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest. 
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 4-V-Akkuplattform
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) nom. 3.6 - 3.7 - max. 4.2
Kapazität (Ah) 2.5
Schutzklasse IPX4
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 97 x 30 x 37
Battery Power 4/25

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