Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Neuentwickelte, sehr robuste Becher-Schaumlanze Basic 2 speziell für Hochdruckreiniger mit 700–800 l/h Schwemmleistung. Für sehr gute Schaumqualität bei halbiertem Reinigungsmittelverbrauch.
Eine hochwertige Verarbeitung und die Verwendung robuster Bauteile, wie beispielsweise eines Messing-Grundkörpers, garantieren eine lange Lebensdauer unserer neu entwickelten Becher-Schaumlanze Basic 2. Konzipiert für Hochdruckreiniger mit 700 bis 800 Liter stündlicher Schwemmleistung, die nicht über unsere Servo-Control-Funktion verfügen, beeindruckt das Gerät mit hervorragender Schaumqualität. Gleichzeitig sinkt Ihr Reinigungsmittelverbrauch bei Verwendung unseres VehiclePro Schaumreinigers RM 838 um rund die Hälfte. Eine integrierte Blende erlaubt eine exakte, 3-stufige Dosierung und schließt ein versehentliches Verstellen aus. Darüber hinaus ist der standsichere, robuste und ergonomische Reinigungsmittelbehälter durch seine große Öffnung sehr einfach zu befüllen und schnell zu wechseln.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|700 - 800
|Düsengröße ( )
|45
|Max. Druck (bar)
|300
|Dosierung (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhalt (l)
|1
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
Videos
Kompatible Geräte
Zubehör
Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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