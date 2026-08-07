Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Für Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 überzeugt mit direkter Umschaltemöglichkeit auf Hochdruckreinigung und 2 l großem Reinigungsmitteltank.

Mit der Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 bietet Kärcher eine perfekte Schaumlanzenlösung für Reinigungseinsätze mit Hochdruckreinigern, die über eine Schwemmleistung von 700 bis 800 l/h, jedoch nicht über Servo Control verfügen. Die Schaumlanze ermöglicht eine direkte Umschaltung auf Hochdruckbetrieb und eignet sich dank des robusten Grundkörpers mit beständiger Nickelbeschichtung auch problemlos zur Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, zu deren Mitnahme ein 2 Liter großer, sehr standfester Tank mit großer Einfüllöffnung und zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals angebaut ist. Der Sprühwinkel der Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 ist ganz nach Bedarf flexibel einstellbar, eine integrierte Blende verhindert wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der präzisen, 3-stufigen Reinigungsmitteldosierung.

Merkmale und Vorteile
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und Hochdruckreinigung
Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und Hochdruckreinigung
Zeitsparend, da kein Wechsel von Strahlrohr bzw. Zubehör erforderlich.
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für Reinigungsmittel
Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für Reinigungsmittel
Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h: Reinigungsmitteldosierung mit integrierter Blende
Reinigungsmitteldosierung mit integrierter Blende
Ermöglicht eine präzise, 3-stufige Dosierung des Reinigungsmittels. Für eine optimale Schaumqualität. Verhindert potenzielle Überdosierungen des Reinigungsmittels.
Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung
  • Sehr robuste und langlebige Ausführung.
  • Ermöglicht bei Bedarf den Einsatz aggressiverer Reinigungsmittel.
Flexible Sprühwinkeleinstellung
  • Sehr präziser Schaumstrahl.
  • Erlaubt sicheres Arbeiten über größere Entfernungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Fördermenge (l/h) 700 - 800
Düsengröße (mm) 45
Max. Druck (bar) 300
Dosierung (%) 1 - 2 - 4
Tankinhalt (l) 2
Temperatur (°C) max. 60
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.5

Videos

Anwendungsgebiete
  • Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
  • Baugewerbe (Reinigung von Baumaschinen, Gerüsten, Verschalungen, Equipment)
Zubehör
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Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

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