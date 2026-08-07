Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Für Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 überzeugt mit direkter Umschaltemöglichkeit auf Hochdruckreinigung und 2 l großem Reinigungsmitteltank.
Mit der Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 bietet Kärcher eine perfekte Schaumlanzenlösung für Reinigungseinsätze mit Hochdruckreinigern, die über eine Schwemmleistung von 700 bis 800 l/h, jedoch nicht über Servo Control verfügen. Die Schaumlanze ermöglicht eine direkte Umschaltung auf Hochdruckbetrieb und eignet sich dank des robusten Grundkörpers mit beständiger Nickelbeschichtung auch problemlos zur Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, zu deren Mitnahme ein 2 Liter großer, sehr standfester Tank mit großer Einfüllöffnung und zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals angebaut ist. Der Sprühwinkel der Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 ist ganz nach Bedarf flexibel einstellbar, eine integrierte Blende verhindert wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der präzisen, 3-stufigen Reinigungsmitteldosierung.
Merkmale und Vorteile
Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und HochdruckreinigungZeitsparend, da kein Wechsel von Strahlrohr bzw. Zubehör erforderlich.
Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für ReinigungsmittelErmöglicht lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.
Reinigungsmitteldosierung mit integrierter BlendeErmöglicht eine präzise, 3-stufige Dosierung des Reinigungsmittels. Für eine optimale Schaumqualität. Verhindert potenzielle Überdosierungen des Reinigungsmittels.
Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung
- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Ermöglicht bei Bedarf den Einsatz aggressiverer Reinigungsmittel.
Flexible Sprühwinkeleinstellung
- Sehr präziser Schaumstrahl.
- Erlaubt sicheres Arbeiten über größere Entfernungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|700 - 800
|Düsengröße (mm)
|45
|Max. Druck (bar)
|300
|Dosierung (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhalt (l)
|2
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.5
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Baugewerbe (Reinigung von Baumaschinen, Gerüsten, Verschalungen, Equipment)
Zubehör
Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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