Bodendüsenset EasyFix

Mit komfortablem Klettsystem und passendem Universal-Bodentuch: Das Bodendüsenset EasyFix für Dampfreiniger ermöglicht einen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt.

Die Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix kommt mit passendem Universal-Bodentuch und sorgt für exzellente Reinigungsergebnisse auf versiegelten Hartböden – selbst in Ecken und Kanten. Mit dem cleveren Klettsystem lässt sich das Universal-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren: Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.

Merkmale und Vorteile
Hochwertige Feinstfaser
  • Spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen.
  • Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Komfortables Klettsystem
Fußlasche am Bodentuch
  • Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.
  • Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden.
Innovative Lamellentechnologie
  • Gleichmäßige Dampfverteilung dank der Lamellen über die Reinigungsfläche und auf dem Bodentuch.
Flexibles Düsengelenk
  • Ergonomische und effektive Reinigung bei jeder Körpergröße.
  • Ideale Unterfahrbarkeit von Möbelstücken.
Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über
  • Für eine mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 345 x 115 x 100
Anwendungsgebiete
  • Hartböden
  • Wandfliesen