Set suceur de sol EasyFix
Muni d’un système pratique de bandes autoagrippantes et de lingette de sol universelle adéquate : le set suceur de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur permet de remplacer la lingette sans toucher la saleté.
Le set suceur de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur est fourni avec une lingette de sol universelle adaptée et assure d’excellents résultats de nettoyage sur les sols durs vitrifiés, même dans les coins et sur les rebords. Le système intelligent de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la lingette de sol universelle à la buse de sol : il suffit d’appuyer la lingette sur l’embout suceur de sol EasyFix et c’est fait. Le nettoyage terminé, la lingette de sol peut être retirée du suceur pour sol EasyFix sans contact avec la saleté : il suffit de poser le pied sur la languette de la lingette et d’enlever le suceur pour sol par le haut.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcros
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
Technologie à lamelles innovante
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces de nettoyage comme sur la lingette de sol.
Suceur doté d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la corpulence de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 115 x 100
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages