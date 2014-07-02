Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher
Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.
Passend für alle einmotorigen NT-Tact- und Ap-Modelle von Kärcher und hergestellt aus Zellulosefasermaterial: Der Flachfaltenfilter Dry überzeugt mit einem Staubabscheidegrad von 99,9 Prozent, Zertifizierungen für die Staubklassen L und M und eignet sich zum sicheren Saugen trockenen Feinstaubs und Grobschmutzes. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt das Modell Dry über ein grünes Etikett. Sollten Flüssigkeiten eingesaugt werden, so muss der Filter nach dem Einsatz getrocknet werden, um seine Saugleistung zu erhalten.
Merkmale und Vorteile
Aus Zellulosefasermaterial
- Sehr wirtschaftlich im Unterhalt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl (Stück)
|1
|Staubklasse
|L / M
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|140 x 57 x 240
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Zum Saugen trockenen Staubs und Grobschmutzes (grüne Farbcodierung)
- Zertifiziert für die Staubklassen M und L