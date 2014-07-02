Passend für alle einmotorigen NT-Tact- und Ap-Modelle von Kärcher und hergestellt aus Zellulosefasermaterial: Der Flachfaltenfilter Dry überzeugt mit einem Staubabscheidegrad von 99,9 Prozent, Zertifizierungen für die Staubklassen L und M und eignet sich zum sicheren Saugen trockenen Feinstaubs und Grobschmutzes. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt das Modell Dry über ein grünes Etikett. Sollten Flüssigkeiten eingesaugt werden, so muss der Filter nach dem Einsatz getrocknet werden, um seine Saugleistung zu erhalten.