Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher

Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.

Passend für alle einmotorigen NT-Tact- und Ap-Modelle von Kärcher und hergestellt aus Zellulosefasermaterial: Der Flachfaltenfilter Dry überzeugt mit einem Staubabscheidegrad von 99,9 Prozent, Zertifizierungen für die Staubklassen L und M und eignet sich zum sicheren Saugen trockenen Feinstaubs und Grobschmutzes. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt das Modell Dry über ein grünes Etikett. Sollten Flüssigkeiten eingesaugt werden, so muss der Filter nach dem Einsatz getrocknet werden, um seine Saugleistung zu erhalten.

Merkmale und Vorteile
Aus Zellulosefasermaterial
  • Sehr wirtschaftlich im Unterhalt.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl (Stück) 1
Staubklasse L / M
Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 140 x 57 x 240

Videos

Anwendungsgebiete
  • Zum Saugen trockenen Staubs und Grobschmutzes (grüne Farbcodierung)
  • Zertifiziert für die Staubklassen M und L