Filtre plissé plat Dry
Filtre plissé plat Dry en fibres de cellulose avec une étiquette verte. Convient pour l'aspiration de poussières fines et grossières des classes de poussières L et M.
Adapté à tous les modèles monomoteurs NT-Tact et Ap de Kärcher et fabriqué en fibres de cellulose : Le filtre plissé plat Dry convainc par son taux de dépoussiérage de 99,9 %, ses certifications pour les classes de poussières L et M et est idéal pour une aspiration fiable des poussières fines sèches et des saletés grossières. Pour éviter toute confusion avec d'autres filtres, le modèle Dry possède une étiquette verte. Si des liquides doivent être aspirés, le filtre doit être séché après utilisation afin de conserver sa puissance d'aspiration.
Caractéristiques et avantages
En fibre de cellulose
- Entretien particulièrement économique.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Classe de poussière
|L / M
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|140 x 57 x 240
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Pour l'aspiration des poussières sèches et des saletés grossières (code couleur vert)
- Certifiés pour les classes de poussières M et L