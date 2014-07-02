Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz.

10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz. Weitere Eckdaten: NW 8/155°C/400 bar.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 400
Länge (m) 10
Anschlussgewinde 2 x M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.7