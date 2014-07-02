Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz.
10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz. Weitere Eckdaten: NW 8/155°C/400 bar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennweite ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|400
|Länge (m)
|10
|Anschlussgewinde
|2 x M22 x 1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.7