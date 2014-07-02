Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 1.0
Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.
Kunststoffkrümmer in DN 35 zur Verwendung mit Nass-/Trockensaugern mit Saugschläuchen, die über einen Clip-1.0-Anschluss verfügen und damit in der Regel mit Saugern bis zum Gerätebaujahr 2016 kompatibel sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Material
|Kunststoff
|Anschluss auf Zubehörseite
|Konus
|Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
|Clip 1.0
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|245 x 70 x 50
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