Coude, NT, DN 35, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire

Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.

Coude en plastique en DN 35 destiné à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières dotés de flexibles d'aspiration disposant d'un raccord à attache 1.0 et donc en règle générale compatibles avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Largeur nominale standard ( ) DN 35
Matériau Plastique
Raccord côté accessoire Cône
Raccord au flexible d'aspiration¹⁾ Attache 1.0
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 245 x 70 x 50
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