Pumpenvorfilter klein
Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.
Der kleine Pumpenvorfilter macht Schluss mit groben Schmutzpartikeln und Sand in gängigen Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken – und erhöht damit auch die Lebensdauer der Geräte. Der Vorfilter eignet sich insbesondere für Geräte ohne integrierten Filter mit einer Fördermenge bis zu 4.000 l/h sowie einem G1-Anschlussgewinde (33,3 mm). Zur mühelosen Reinigung lässt sich der Filtereinsatz ganz einfach entnehmen. Die Maschenweite des Feinfilters beträgt 250 µm (0,25 mm). Dank des radialen PerfectConnect-Dichtprinzips der neuen BP-Zubehöre sind eine zuverlässige Abdichtung und eine spielend einfache Montage garantiert.
Merkmale und Vorteile
Herausnehmbarer Filter
- Der Filter kann unter fließendem Wasser gereinigt werden und ist so immer wieder neu einsetzbar.
Pumpenvorfilter, klein
- Für Pumpen mit einem Wasserdurchfluss bis 4.000 l/h.
Vorfilter
- Zum zusätzlichen Schutz der Pumpe vor groben Schmutzpartikeln und Sand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Größen
|Bis 4.000 l/h Maschenweite: 250 μm (0,25 mm)
|Druck (bar)
|8
|Maschenweite (mm)
|0.25
|Gewindegröße
|G1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|120 x 220 x 200
Ausstattung
- Zubehör der Kärcher PerfectConnect Reihe
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Filtration von Schmutz im Wasser
Pumpenvorfilter klein Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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