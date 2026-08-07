Die Punktstrahldüse eignet sich mit ihrem kräftigen, dünnen Strahl besonders für die gezielte Reinigung von Details und schmalen Zwischenräumen sowie das Entfernen von etwas hartnäckigeren Verschmutzungen. Sie ist die ideale Ergänzung zur beigelegten Flachstrahldüse des Druckreinigers. Nicht für die Tierreinigung geeignet.