Avec son jet fin et puissant, la buse à jet rectiligne convient particulièrement au nettoyage ciblé des plus petits détails et des interstices étroits ainsi qu'à l'élimination des saletés quelque peu tenaces. Elle constitue le complément idéal à la buse à jet plat fournie avec le nettoyeur haute pression. Ne convient pas au lavage des animaux.