Re!Fibe Universal Bodentuchset EasyFix
Die Re!Fibe-Bodentücher aus 100 % recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie¹⁾ sind ideal für das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen mit dem Dampfreiniger.
Das Re!Fibe-Bodentuchset enthält 2 saugstarke und strapazierfähige Bodentücher aus 100 Prozent recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie¹⁾. CiCLO® ist eine Technologie, die die Zersetzung von Polyesterfasern beschleunigt, was zu weniger Wasserverschmutzung durch Mikroplastik führt.²⁾ Die hohe Dampfdurchlässigkeit des Tuchs ermöglicht exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse. Dank des Klettsystems lassen sich die Bodentücher leicht und schnell fixieren. Auch während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen.
Merkmale und Vorteile
100 % recyceltes Polyester mit CiCLO®-Technologie¹⁾Die spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Komfortables KlettsystemEinfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen.
Fußlasche am BodentuchKein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden.
Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über
- Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Klettverschluss ausgenommen.
²⁾ Jedes Mal, wenn Textilien gewaschen werden, werden Mikrofasern freigesetzt, die in unsere Ozeane gelangen. Die Zersetzung von Polyesterfasern mit CiCLO ®-Technologie beträgt 94,3 % in 3,7 Jahren, während die Zersetzung von normalen Polyesterfasern nur 4,9 % in 3,7 Jahren beträgt (gemäß der Norm ASTM D6691). Dieser Stoff ist nicht kompostierbar. Die Entsorgung erfolgt gemäß der örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften. Das CiCLO®-Logo und die Marken sind eingetragene Marken von Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Videos
Anwendungsgebiete
- Versiegelte Hartböden
- Hartböden
- Wandfliesen