Das Re!Fibe-Bodentuchset enthält 2 saugstarke und strapazierfähige Bodentücher aus 100 Prozent recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie¹⁾. CiCLO® ist eine Technologie, die die Zersetzung von Polyesterfasern beschleunigt, was zu weniger Wasserverschmutzung durch Mikroplastik führt.²⁾ Die hohe Dampfdurchlässigkeit des Tuchs ermöglicht exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse. Dank des Klettsystems lassen sich die Bodentücher leicht und schnell fixieren. Auch während der Arbeit bleibt das Tuch sicher positioniert und kann nicht verrutschen.