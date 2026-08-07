Jeu de lingettes de sol universelles Re!Fibe EasyFix
Les lingettes de sol Re!Fibe fabriquées à 100 % en polyester recyclé et dotées de la technologie CiCLO®¹⁾ sont idéales pour éliminer les salissures tenaces à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
Le jeu de lingettes de sol Re!Fibe comprend 2 lingettes de sol très absorbantes et résistantes fabriquées à 100 % en polyester recyclé et dotées de la technologie CiCLO®¹⁾. CiCLO® est une technologie qui accélère la décomposition des fibres de polyester et permet ainsi de réduire la pollution de l'eau par les microplastiques.²⁾ La grande perméabilité à la vapeur de la lingette permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes de sol se fixent facilement et rapidement. Pendant le travail aussi, la lingette reste bien en place et ne risque pas de glisser.
Caractéristiques et avantages
100 % de polyester recyclé, doté de la technologie CiCLO®¹⁾La texture bouclée spéciale de la lingette assure un ramassage particulièrement efficace des saletés et des résultats de nettoyage irréprochables sur toutes les surfaces dures vitrifiées. Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcrosUne simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur. La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languetteChangement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut. La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Hormis système de bandes autoagrippantes.
²⁾ À chaque lavage de textiles, des microfibres sont libérées et rejetées dans nos océans. La décomposition des fibres de polyester dotées de la technologie CiCLO® est de 94,3 % en 3,7 ans alors que la décomposition des fibres de polyester normales n'est que de 4,9 % en 3,7 ans (conformément à la norme ASTM D6691). Ce matériau n'est pas compostable. L'élimination s'effectue conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de traitement des déchets. Le logo CiCLO® et les marques sont des marques déposées d'Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Sols durs
- Carrelages