Le jeu de lingettes de sol Re!Fibe comprend 2 lingettes de sol très absorbantes et résistantes fabriquées à 100 % en polyester recyclé et dotées de la technologie CiCLO®¹⁾. CiCLO® est une technologie qui accélère la décomposition des fibres de polyester et permet ainsi de réduire la pollution de l'eau par les microplastiques.²⁾ La grande perméabilité à la vapeur de la lingette permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes de sol se fixent facilement et rapidement. Pendant le travail aussi, la lingette reste bien en place et ne risque pas de glisser.