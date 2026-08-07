SH 5 Saugschlauch
Flexibler, 5 m langer Ansaugschlauch für KHB- und OC 6-18-Modelle zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wasserkanistern.
Der 5 Meter lange Ansaugschlauch ermöglicht das Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie zum Beispiel Regenfässern oder Wasserkanistern. Der Schlauch ist sehr flexibel und daher ideal für KHB- und OC 6-18-Modelle geeignet.
Merkmale und Vorteile
Einfaches Ansaugen
- Ansaugen von Wasservorräten; alternative Wasserzufuhr für den handgehaltenen Akku-Druckreiniger.
Mobilität
- Kein Wasseranschluss erforderlich; mobiler Einsatz des handgehaltenen Akku-Druckreinigers.
Flexibel und handlich
- Der flexible Schlauch ist einfach anzuschließen und zu verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 60
Anwendungsgebiete
- Ansaugen von Wasservorräten z. B. aus Zisternen, Regentonnen, Quellen o. ä.
SH 5 Saugschlauch Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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