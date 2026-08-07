Flexible d'aspiration SH 5
Flexible d'aspiration de 5 m pour les modèles KHB et OC 6-18, destiné à aspirer l'eau de sources alternatives telles que les cuves d'eau de pluie ou les bidons d'eau.
Le flexible d'aspiration de 5 mètres permet d'aspirer l'eau depuis des sources alternatives telles que les cuves d'eau ou les bidons d'eau. Le tuyau est très flexible et donc idéal pour les modèles KHB et OC 6-18.
Caractéristiques et avantages
Aspiration facile
- Aspiration d'eau provenant de réserves ; approvisionnement alternatif en eau pour le nettoyeur haute pression à main, qui fonctionne sur batterie.
Mobilité
- Aucun raccordement à l'eau n'est nécessaire ; utilisation mobile du nettoyeur haute pression à main, qui fonctionne sur batterie.
Flexible et maniable
- Le flexible est facile à raccorder et à ranger.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 250 x 60
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.
Pièces de rechange Flexible d'aspiration SH 5
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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