Universal-Bodentuchset EasyFix Mini
Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt: die hochwertigen Universal-Bodentücher EasyFix Mini. Dank Klettsystem einfach und schnell an der Dampfreiniger-Bodendüse EasyFix Mini fixier- und entfernbar.
Das Universal-Bodentuchset EasyFix Mini enthält 2 saugstarke und strapazierfähige Bodentücher für die Bodendüse EasyFix Mini. Die beiden Bodentücher sorgen mit ihrer speziellen Schlingenstruktur für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienisch saubere Reinigungsergebnisse in Ecken und Kanten. Für exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse auf versiegelten Hartböden. Dank des Klettsystems lässt sich das Universal-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse für den Dampfreiniger fixieren: einfach das Bodentuch an die Bodendüse EasyFix Mini andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix Mini entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.
Merkmale und Vorteile
Hochwertige Feinstfaser
- Spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Komfortables Klettsystem
- Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken.
- Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen.
Fußlasche am Bodentuch
- Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.
Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über
- Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|275 x 115 x 10
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Wandfliesen
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)