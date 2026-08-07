Das Universal-Bodentuchset EasyFix Mini enthält 2 saugstarke und strapazierfähige Bodentücher für die Bodendüse EasyFix Mini. Die beiden Bodentücher sorgen mit ihrer speziellen Schlingenstruktur für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienisch saubere Reinigungsergebnisse in Ecken und Kanten. Für exzellente und hygienische Reinigungsergebnisse auf versiegelten Hartböden. Dank des Klettsystems lässt sich das Universal-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse für den Dampfreiniger fixieren: einfach das Bodentuch an die Bodendüse EasyFix Mini andrücken und fertig. Nach dem Reinigen kann das Bodentuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix Mini entfernt werden: hierzu einfach auf die am Tuch befestigte Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen.