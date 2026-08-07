Jeu de lingettes de sol universelles EasyFix Mini
Changement de lingette sans contact avec la saleté : les lingettes de sol universelles haut de gamme EasyFix Mini. Fixation et retrait faciles et rapides grâce au système de bandes autoagrippantes sur le suceur pour sol EasyFix Mini du nettoyeur vapeur.
Le jeu de lingettes de sol universelles EasyFix Mini inclut 2 lingettes de sol très absorbantes et résistantes destinées au suceur pour sol EasyFix Mini. La texture bouclée spéciale des deux lingettes de sol assure un ramassage particulièrement efficace des saletés. Sa grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques dans les coins et le long des bords. Pour d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques sur les sols durs vitrifiés. Grâce au système de bandes autoagrippantes, la lingette de sol universelle se fixe facilement et rapidement au suceur pour sol du nettoyeur vapeur : il suffit de presser la lingette de sol contre le suceur pour sol EasyFix Mini et voilà ! Une fois le nettoyage terminé, la lingette de sol peut être enlevée du suceur pour sol EasyFix Mini sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de retirer le suceur pour sol vers le haut.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- La texture spéciale à bouclettes de la lingette assure une absorption optimale de la saleté ainsi que des résultats de nettoyage en profondeur sur tous les sols durs vitrifiés.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|275 x 115 x 10
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Carrelages
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)