Le jeu de lingettes de sol universelles EasyFix Mini inclut 2 lingettes de sol très absorbantes et résistantes destinées au suceur pour sol EasyFix Mini. La texture bouclée spéciale des deux lingettes de sol assure un ramassage particulièrement efficace des saletés. Sa grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques dans les coins et le long des bords. Pour d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques sur les sols durs vitrifiés. Grâce au système de bandes autoagrippantes, la lingette de sol universelle se fixe facilement et rapidement au suceur pour sol du nettoyeur vapeur : il suffit de presser la lingette de sol contre le suceur pour sol EasyFix Mini et voilà ! Une fois le nettoyage terminé, la lingette de sol peut être enlevée du suceur pour sol EasyFix Mini sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de retirer le suceur pour sol vers le haut.