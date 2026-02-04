Die extrem reißfesten, dreilagigen Vliesfilterbeutel KFI 487 überzeugen während der Anwendung durch eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration. Zudem sind sie bestens geeignet bei starker Beanspruchung, zum Beispiel beim Saugen von grobem und feuchtem Schmutz. Die Filterbeutel wurden passgenau entwickelt für die Kärcher Nass-/Trockensauger WD 4-7, KWD 4-6 und MV 4-6. Im Lieferumfang enthalten sind insgesamt 4 Beutel.