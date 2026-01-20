Fensterreiniger RM 503, 500ml
Fensterreiniger zur streifenfreien Reinigung aller wasserfesten, glatten Oberflächen wie Glas, Fenster, Spiegel, Duschkabinen etc. Lässt Regen schneller ablaufen und verzögert die Wiederanschmutzung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|500
|Verpackungseinheit (Stück)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Anwendungsgebiete
- Fenster- und Glasflächen
- Sprossenfenster
- Spiegel
- Glastische
- Duschkabinen aus Glas