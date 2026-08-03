Cargador rápido Battery Power 36 V
El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.
El cargador rápido para todas las baterías de recambio de 36 V de la plataforma de baterías de 36 V de Kärcher devuelve la plena capacidad de la batería en un breve plazo de tiempo. Por ejemplo, la batería de recambio Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah se carga hasta el 80 % en solo 48 minutos. Además, el cargador dispone de un soporte de pared integrado.
Características y ventajas
Cargador rápidoCarga la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 48 minutos. Carga la batería de recambio de 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 1,5 horas.
Uso versátilCompatible con todas las baterías de la plataforma de baterías de 36 V de Kärcher.
Soporte de paredPara una colocación limpia en la pared.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Tiempo de carga de la batería con cargador rápido
|
batería Battery Power de 36 V / 2,5 Ah:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|184 x 133 x 88