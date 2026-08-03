Cargador rápido Battery Power 36 V

El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.

El cargador rápido para todas las baterías de recambio de 36 V de la plataforma de baterías de 36 V de Kärcher devuelve la plena capacidad de la batería en un breve plazo de tiempo. Por ejemplo, la batería de recambio Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah se carga hasta el 80 % en solo 48 minutos. Además, el cargador dispone de un soporte de pared integrado.

Características y ventajas
Cargador rápido Battery Power 36 V: Cargador rápido
Cargador rápido
Carga la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 48 minutos. Carga la batería de recambio de 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power hasta el 80 % en 1,5 horas.
Cargador rápido Battery Power 36 V: Uso versátil
Uso versátil
Compatible con todas las baterías de la plataforma de baterías de 36 V de Kärcher.
Cargador rápido Battery Power 36 V: Soporte de pared
Soporte de pared
Para una colocación limpia en la pared.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Tiempo de carga de la batería con cargador rápido batería Battery Power de 36 V / 2,5 Ah:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Intensidad de salida (A) 2,5
Tensión (conexión de red del cargador) (V) 100 - 240
Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz) 50 - 60
Color negro
Peso (kg) 0,7
Peso (con embalaje) (kg) 0,9
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 184 x 133 x 88
Cargador rápido Battery Power 36 V
Videos
Accesorios