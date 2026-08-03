El cargador rápido para todas las baterías de recambio de 36 V de la plataforma de baterías de 36 V de Kärcher devuelve la plena capacidad de la batería en un breve plazo de tiempo. Por ejemplo, la batería de recambio Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah se carga hasta el 80 % en solo 48 minutos. Además, el cargador dispone de un soporte de pared integrado.