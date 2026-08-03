Supercera granulada VehiclePro RM 824 Classic, 200l, 200l
Secar, proteger y cuidar, todo en uno. La cera líquida granulada permite que la película de agua se rompa rápidamente, por lo que consigue un secado excelente, especialmente con agua dura.
Nuestra supercera granulada líquida VehiclePro RM 824 Classic es un eficaz agente de secado, ideal para su uso en instalaciones de lavado de vehículos, así como con hidrolimpiadoras. El detergente es especialmente eficaz cuando se utiliza agua de dureza media a dura; hace que la película de agua se rompa rápidamente en una gran superficie, garantizando así un excelente resultado de secado. La cera hace que la pintura brille más y cumple además la normativa VDA, ya que no contiene aceites minerales ni hidrocarburos minerales. Además, los tensioactivos que contiene son biodegradables conforme a EEC 648/2004. Su elevado rendimiento, de hasta 83 automóviles por litro, hace que el producto resulte muy rentable.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|200
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|4
|Peso (con embalaje) (kg)
|206
Propiedades
- Agente de secado eficaz para su uso en instalaciones de lavado de vehículos e hidrolimpiadoras
- Rompe la película de agua rápidamente en grandes superficies
- Excelente resultado de secado
- Eficaz para agua de dureza media a alta
- Aumenta el brillo de la pintura
- Conforme a la Asociación de la industria automovilística alemana (VDA).
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
- Sin aceites minerales ni hidrocarburos minerales
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
- P273 No dispersar en el medio ambiente.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Vehículos
- Lavado de vehículos industriales