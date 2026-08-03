Este mango de aluminio de 140 centímetros de longitud y 23 milímetros de diámetro se adapta de forma cómoda y ergonómica a la mano, lo que permite trabajar durante largos periodos de tiempo. El aluminio inoxidable garantiza además una larga vida útil. Apto para su uso con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher.