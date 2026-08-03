Mango de aluminio 140 cm
Es compatible con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher: mango de aluminio de 140 cm de longitud y 23 mm de diámetro.
Este mango de aluminio de 140 centímetros de longitud y 23 milímetros de diámetro se adapta de forma cómoda y ergonómica a la mano, lo que permite trabajar durante largos periodos de tiempo. El aluminio inoxidable garantiza además una larga vida útil. Apto para su uso con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Material
|Aluminio / PP
|Tipo de mango
|Rígido
|Longitud del mango (mm)
|1400
|Diámetro del mango (mm)
|23
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Longitud (mm)
|1400
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Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suelos - limpieza en húmedo
- Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
- Suelos - Limpieza en seco