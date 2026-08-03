Mango de aluminio 140 cm

Es compatible con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher: mango de aluminio de 140 cm de longitud y 23 mm de diámetro.

Este mango de aluminio de 140 centímetros de longitud y 23 milímetros de diámetro se adapta de forma cómoda y ergonómica a la mano, lo que permite trabajar durante largos periodos de tiempo. El aluminio inoxidable garantiza además una larga vida útil. Apto para su uso con todos los soportes de mopa y regletas de goma de plástico de Kärcher.

Especificaciones

Características técnicas

Material Aluminio / PP
Tipo de mango Rígido
Longitud del mango (mm) 1400
Diámetro del mango (mm) 23
Cantidad (Unidad(es)) 1
Longitud (mm) 1400
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Campos de aplicación
  • Suelos - limpieza en húmedo
  • Suelos de sanitarios - limpieza en húmedo
  • Suelos - Limpieza en seco
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