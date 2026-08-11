Le partenaire idéal pour le nettoyage des terrasses : Le jeu de 2 brosses à rouleau est disponible en tant qu'accessoire pour le PCL 3-18 et convient au nettoyage en profondeur et en douceur des dalles de pierre lisses et des dalles à structure de surface scellée. Les salissures telles que la verdure ou la mousse sont éliminées sans effort. Les brosses roulantes peuvent être remplacées facilement et sans outil.