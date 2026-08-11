Brosses rouleaux surface en pierre PCL 3
Jeu de 2 brosses à rouleau pour le nettoyage rapide des dalles en pierre lisse à l'extérieur avec le nettoyeur de terrasse PCL 3-18.
Le partenaire idéal pour le nettoyage des terrasses : Le jeu de 2 brosses à rouleau est disponible en tant qu'accessoire pour le PCL 3-18 et convient au nettoyage en profondeur et en douceur des dalles de pierre lisses et des dalles à structure de surface scellée. Les salissures telles que la verdure ou la mousse sont éliminées sans effort. Les brosses roulantes peuvent être remplacées facilement et sans outil.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage régulier et en profondeur des dalles en pierre lisse à l'extérieur
Bon rendement surfacique et profil de brosse optimisé pour le nettoyage des carreaux de pierre lisses
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon