Brosses rouleaux surfaces en bois PCL 6
Lot de 4 brosses de rechange pour le nettoyeur de terrasses PCL 6. Pour le nettoyage des sols en bois ou composite.
Les sols de terrasse doivent être nettoyés régulièrement et de manière adéquate afin de les préserver des salissures dues aux intempéries. Les brosses spécialement conçues pour les surfaces en bois et les revêtements de sol composites permettent d'éliminer la saleté des espaces extérieurs de manière particulièrement régulière et uniforme. Les quatre brosses sont faciles à changer et peuvent remplacer les brosses fournies avec le nettoyeur de terrasse PCL 6.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage minutieux et uniforme des surfaces en bois et des revêtements de sol en composite dans les espaces extérieurs avec un bon rendement surfacique
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Profil de brosse optimisé pour le nettoyage des surfaces en bois et des revêtements de sol en composite
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Mousse