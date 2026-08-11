Les sols de terrasse doivent être nettoyés régulièrement et de manière adéquate afin de les préserver des salissures dues aux intempéries. Les brosses spécialement conçues pour les surfaces en bois et les revêtements de sol composites permettent d'éliminer la saleté des espaces extérieurs de manière particulièrement régulière et uniforme. Les quatre brosses sont faciles à changer et peuvent remplacer les brosses fournies avec le nettoyeur de terrasse PCL 6.