Chargeur rapide pour WV 6 et WV 7
Le chargeur rapide pour les nettoyeurs de vitres WV 6 et WV 7 permet de poursuivre le nettoyage des vitres avec un minimum d'interruption.
Grâce au chargeur rapide, les nettoyeurs de vitres Kärcher WV 6 et WV 7 peuvent être rechargés en un rien de temps.
Caractéristiques et avantages
Convient aux WV 6 et WV 7
- Le chargeur rapide est une pièce de rechange pour le WV 6.
Recharge rapide de la batterie
- L'appareil retrouve rapidement son état opérationnel.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|29 x 122 x 114