Chargeur rapide pour WV 6 et WV 7

Le chargeur rapide pour les nettoyeurs de vitres WV 6 et WV 7 permet de poursuivre le nettoyage des vitres avec un minimum d'interruption.

Grâce au chargeur rapide, les nettoyeurs de vitres Kärcher WV 6 et WV 7 peuvent être rechargés en un rien de temps.

Caractéristiques et avantages
Convient aux WV 6 et WV 7
  • Le chargeur rapide est une pièce de rechange pour le WV 6.
Recharge rapide de la batterie
  • L'appareil retrouve rapidement son état opérationnel.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 29 x 122 x 114
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme