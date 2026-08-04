Chargeur voiture pour EDI 4 et OC 3
Toujours prêts à l'emploi, même sur la route : grâce au chargeur voiture, le dégivreur de pare-brise sur batterie et le nettoyeur mobile extérieur peuvent être rechargés à tout moment.
Le chargeur voiture de Kärcher recharge le dégivreur de pare-brise sur batterie et le nettoyeur mobile extérieur par le biais de l'allume-cigare 12 volts de la voiture. De cette façon, les deux appareils peuvent être rechargés en toute simplicité via la batterie de la voiture pendant les trajets afin qu'ils soient toujours prêts à l'emploi. Ainsi, le chargeur voiture garantit un confort et une flexibilité plus élevés.
Caractéristiques et avantages
Avec un raccord adapté aux allume-cigares standard des véhicules
- Pour un raccordement pratique à votre véhicule.
Disponibilité garantie, même sur la route
- Toujours une autonomie suffisante de la batterie, grâce à la possibilité de recharge via la batterie de la voiture.
- Plus de flexibilité, sans être tributaire d'une prise secteur.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids sans accessoire (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 x 24 x 24