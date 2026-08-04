Le chargeur voiture de Kärcher recharge le dégivreur de pare-brise sur batterie et le nettoyeur mobile extérieur par le biais de l'allume-cigare 12 volts de la voiture. De cette façon, les deux appareils peuvent être rechargés en toute simplicité via la batterie de la voiture pendant les trajets afin qu'ils soient toujours prêts à l'emploi. Ainsi, le chargeur voiture garantit un confort et une flexibilité plus élevés.