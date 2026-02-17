Le filtre de sortie en polyester se remplace facilement et constitue l’accessoire idéal pour l’aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium. L’air en sortie a un niveau de propreté de classe B (échelle de A à G). Livraison par paire. Pour une filtration optimale en toutes circonstances, nous recommandons de remplacer le filtre de sortie une fois par an.