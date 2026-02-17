Filtre air sortant pour AD 4 Premium
Filtre de sortie pour aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium – pour un air propre de classe d’émissions B (échelle de A à G).
Le filtre de sortie en polyester se remplace facilement et constitue l’accessoire idéal pour l’aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium. L’air en sortie a un niveau de propreté de classe B (échelle de A à G). Livraison par paire. Pour une filtration optimale en toutes circonstances, nous recommandons de remplacer le filtre de sortie une fois par an.
Caractéristiques et avantages
Facile à remplacer
En polyester
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|169 x 82 x 2
Domaines d'utilisation
- Pour un air rejeté propre