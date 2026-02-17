Filtre air sortant pour AD 4 Premium

Filtre de sortie pour aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium – pour un air propre de classe d’émissions B (échelle de A à G).

Le filtre de sortie en polyester se remplace facilement et constitue l’accessoire idéal pour l’aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium. L’air en sortie a un niveau de propreté de classe B (échelle de A à G). Livraison par paire. Pour une filtration optimale en toutes circonstances, nous recommandons de remplacer le filtre de sortie une fois par an.

Caractéristiques et avantages
Facile à remplacer
En polyester
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Blanc
Dimensions (L × l × H) (mm) 169 x 82 x 2
