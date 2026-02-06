Le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) pour les aspirateurs multicyclones de Kärcher VC 3 permet une filtration sûre et fiable des poussières les plus fines, comme les pollen et les particules causant de l'allergie. Cela signifie que l'air qui sort est plus propre que celui de la chambre elle-même. Idéal pour les personnes souffrant d'allergie.