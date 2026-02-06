Filtre HEPA 13 VC 3 Lavable*
Le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) pour les aspirateurs Kärcher VC 3 multicyclones permet une filtration sûre et fiable des poussières les plus fines, comme les pollen et les particules causant de l'allergie. Idéal pour les personnes souffrant d'allergie.
Le filtre HEPA hygiénique (EN 1822:1998) pour les aspirateurs multicyclones de Kärcher VC 3 permet une filtration sûre et fiable des poussières les plus fines, comme les pollen et les particules causant de l'allergie. Cela signifie que l'air qui sort est plus propre que celui de la chambre elle-même. Idéal pour les personnes souffrant d'allergie.
Caractéristiques et avantages
Puissance de filtration hautement efficace
Idéal pour les personnes souffrant d'allergie.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|125 x 125 x 29
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche