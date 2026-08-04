Une aide pour ceux qui souffrent d'allergies et idéal pour ceux qui adorent l'air fraîche: le filtre HEPA 12 haute performance (EN1822:1998) retient de façon fiable les pollens, spores, bactéries et les excréments des acariens. Ce filtre haute performance garantit la filtration fiable de tous les allergènes et les poussières et garantit une propreté parfaite. L'air expulsée est plus propre que l'air dans la chambre même, avec une rétention de 99.9% de tous les allergènes et particules plus larges que 0.3 µ. La solution idéale pour des gens qui ont des exigences d'hygiène très élevées.