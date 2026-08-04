Filtre Pre-Pure
Le filtre Pre-Pure constitue le 1er et le 2ème niveau de filtration de notre dispositif de filtration de l'eau WPC 120 UF Kärcher.
Le filtre Pre-Pure combine un filtre en polypropylène et des charbons actifs pour une élimination fiable des grosses particules > 5 micromètres, des métaux lourds et du chlore contenus dans l'eau. Le filtre Pre-Pure est le 1er et le 2ème niveau de filtration du dispositif WPC 120 UF de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Poids sans accessoire (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|71 x 71 x 272
Domaines d'utilisation
- Eau potable