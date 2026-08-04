Filtre Pre-Pure

Le filtre Pre-Pure constitue le 1er et le 2ème niveau de filtration de notre dispositif de filtration de l'eau WPC 120 UF Kärcher.

Le filtre Pre-Pure combine un filtre en polypropylène et des charbons actifs pour une élimination fiable des grosses particules > 5 micromètres, des métaux lourds et du chlore contenus dans l'eau. Le filtre Pre-Pure est le 1er et le 2ème niveau de filtration du dispositif WPC 120 UF de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Poids sans accessoire (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 71 x 71 x 272
Appareils compatibles
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Eau potable