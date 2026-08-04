Jeu de buses de sablage DN60

Jeu de buses de sablage, pour positions 28/29 Comprend buse pour hydrosablage et porte-buse. Uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4762-010/-022

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,4
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