Jeu de buses de sablage DN60
Jeu de buses de sablage, pour positions 28/29 Comprend buse pour hydrosablage et porte-buse. Uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4762-010/-022
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
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