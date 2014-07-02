Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)

Addition d’agents de sablage au jet haute pression. Pour décaper, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.

Pour décaper, dérouiller et décalaminer plus facilement que jamais : Le dispositif d'hydrosablage Kärcher permet d'ajouter très facilement un agent de sablage au jet haute pression. Le dispositif d'hydrosablage est placé directement sur la lance (à la place de la buse HD). Sans réglage des quantités.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 3,3
Accessoires
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