Ce set inclut 3 lingettes pour l'aspirateur robot RCV 3. En mode lavage, les microfibres haut-de-gamme garantissent un nettoyage optimal de toutes les surfaces dures telles que le carrelage, le stratifié, le bois, le PVC ou le linoléum. Les saletés légères et séchées sont éliminées avec fiabilité et la poussière est bien fixée en plus du système d'aspiration. Le changement des lingettes est très simple grâce à la fixation auto-agrippante.