Lingettes RCV 3
Pour des résultats de nettoyage optimaux : lingettes microfibres pour le nettoyage des surfaces dures avec l'aspirateur robot RCV 3.
Ce set inclut 3 lingettes pour l'aspirateur robot RCV 3. En mode lavage, les microfibres haut-de-gamme garantissent un nettoyage optimal de toutes les surfaces dures telles que le carrelage, le stratifié, le bois, le PVC ou le linoléum. Les saletés légères et séchées sont éliminées avec fiabilité et la poussière est bien fixée en plus du système d'aspiration. Le changement des lingettes est très simple grâce à la fixation auto-agrippante.
Caractéristiques et avantages
Lingette avec fixation auto-agrippante
- Fixation et retrait faciles grâce à l'attache auto-agrippante
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|150 x 60 x 83
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés tels que le parquet, le stratifié, le liège, la pierre, le linoléum et le PVC