Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip

Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.

Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 300
Filetage du raccord M22 x 1,5
Couleur Noir
Poids avec emballage (kg) 0,8