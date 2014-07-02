Poignée-pistolet Easy Press avec Softgrip
Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.
Poignée pistolet HP Easy Press avec Softgrip. Pour flexibles HP DN 6 ou DN 8 avec diamètre du Swivel de 11 mm.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|300
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Couleur
|Noir
|Poids avec emballage (kg)
|0,8
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 798 C Eco
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16-4 ST Gaz
- HDS 9/16-4 ST Gaz LPG
- HDS 9/18-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- Nettoyeur haute pression HD 5/17 C
- Nettoyeur haute pression HDS 5/11 UX
- Nettoyeur haute pression HDS 5/15 UX