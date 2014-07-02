Poignée-pistolet pour tous les K avec Clips

Poignée pistolet de remplacement pour séries K 2, K 3, K 4, K 5, K 6, K 7 sans système Quick Connect

Pistolet de remplacement pour nettoyeurs haute pression des gammes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression dont le flexible haute pression est fixé au pistolet sans Quick Connect (agraphe en plastique).

Caractéristiques et avantages
Poignée-pistolet de remplacement Kärcher pour les nettoyeurs haute pression grand public des classes K 2 – K 7
  • Remplacement facile de la poignée-pistolet
Raccord à baïonnette
  • Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application du détergent à basse pression
  • Application facile des détergents
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Sécurité enfants
  • Poignée-pistolet bloquée
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,3
Poids avec emballage (kg) 0,4
Dimensions (L × l × H) (mm) 422 x 40 x 181