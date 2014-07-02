Poignée-pistolet pour tous les K avec Clips
Poignée pistolet de remplacement pour séries K 2, K 3, K 4, K 5, K 6, K 7 sans système Quick Connect
Pistolet de remplacement pour nettoyeurs haute pression des gammes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression dont le flexible haute pression est fixé au pistolet sans Quick Connect (agraphe en plastique).
Caractéristiques et avantages
Poignée-pistolet de remplacement Kärcher pour les nettoyeurs haute pression grand public des classes K 2 – K 7
- Remplacement facile de la poignée-pistolet
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application du détergent à basse pression
- Application facile des détergents
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Sécurité enfants
- Poignée-pistolet bloquée
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|422 x 40 x 181