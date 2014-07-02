Rouleau en microfibre, 300 mm
Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Kit complet.
Le rouleau microfibre de 300 mm de long est une nouveauté mondiale ! Il allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Il convient tout particulièrement au nettoyage du grès cérame, notamment lorsqu'il est utilisé en association avec du RM 743. Pour BR 30/4 C
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|vert clair
|Longueur (mm)
|300
|Matériau des brosses
|microfibre
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|330 x 75 x 70