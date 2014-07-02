Rouleau en microfibre, 300 mm

Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Kit complet.

Le rouleau microfibre de 300 mm de long est une nouveauté mondiale ! Il allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Il convient tout particulièrement au nettoyage du grès cérame, notamment lorsqu'il est utilisé en association avec du RM 743. Pour BR 30/4 C

Spécifications

Données techniques

Couleur vert clair
Longueur (mm) 300
Matériau des brosses microfibre
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 330 x 75 x 70
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