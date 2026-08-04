Rouleau multi-surfaces FCV 4
Le rouleau multi-surfaces pour FCV 4 permet de venir à bout des saletés tenaces sur les sols durs. Le rouleau peut être lavé en machine à 60°C.
Le rouleau multi-surfaces pour FCV 4 permet de venir à bout des saletés tenaces sur les sols durs. Le rouleau peut être lavé en machine à 60°C.
Caractéristiques et avantages
Pure!Roll® en microfibre de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Particulièrement propre
- Travail hygiénique dans divers endroit de la maison (salle de bain, cuisine, ect…).
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|250 x 57 x 57
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Parquet vernis