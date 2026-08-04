Rouleau multi-surfaces FCV 4

Le rouleau multi-surfaces pour FCV 4 permet de venir à bout des saletés tenaces sur les sols durs. Le rouleau peut être lavé en machine à 60°C.

Le rouleau multi-surfaces pour FCV 4 permet de venir à bout des saletés tenaces sur les sols durs. Le rouleau peut être lavé en machine à 60°C.

Caractéristiques et avantages
Pure!Roll® en microfibre de haute qualité
  • Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
  • Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Particulièrement propre
  • Travail hygiénique dans divers endroit de la maison (salle de bain, cuisine, ect…).
Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 250 x 57 x 57
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Parquet vernis