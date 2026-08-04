Rouleau multi-surfaces KFL 1, FCV 3

Le rouleau multi-surfaces pour KFL 1 et FCV 3 permet de venir à bout des saletés tenaces sur les sols durs.

Le rouleau multi-surfaces pour KFL 1 et FCV 3 permet de venir à bout des saletés tenaces sur les sols durs.

Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité à 100%
  • Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
Particulièrement propre
  • Travail hygiénique dans divers endroit de la maison (salle de bain, cuisine, ect…).
Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 247 x 132 x 60
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Parquet vernis