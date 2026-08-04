Rouleau multi-surfaces KFL 1, FCV 3
Le rouleau multi-surfaces pour KFL 1 et FCV 3 permet de venir à bout des saletés tenaces sur les sols durs.
Le rouleau multi-surfaces pour KFL 1 et FCV 3 permet de venir à bout des saletés tenaces sur les sols durs.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité à 100%
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
Particulièrement propre
- Travail hygiénique dans divers endroit de la maison (salle de bain, cuisine, ect…).
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|247 x 132 x 60
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Parquet vernis