Rouleau pour carrelage FCV 4
Nettoyage facile des sols durs et des joints sales : grâce au rouleau pour carrelage pour l'aspirateur laveur FCV 4, les taches tenaces n'ont aucune chance. Le rouleau est lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Le rouleau pour sols carrelage est l'accessoire idéal pour le nettoyage en profondeur des sols durs tels que la pierre ou la céramique (il ne convient toutefois pas aux sols en pierre naturelle sensibles tels que le marbre ou la terre cuite). Compatible avec l'aspirateur laveur FCV 4. Grâce à ses poils intégrés, le rouleau pour carrelage élimine sans effort les saletés tenaces et redonne même de l'éclat aux joints et aux surfaces irrégulières. Très durable : le rouleau est lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Caractéristiques et avantages
Pure!Roll® en microfibre de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavable en machine à 60°C. Ne pas utiliser d'assouplissant.
Poils intégrés
- Pour une élimination aisée des saletés tenaces.
- Même les joints et les surfaces inégales retrouvent tout leur éclat.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|254 x 77 x 60
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Même les saletés tenaces
- Joints de carrelage