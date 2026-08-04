Station de recharge + batterie supplémentaire WV 5
Le kit est composé d'une station de recharge et d'une batterie interchangeable pour les nettoyeurs de vitres WV 5.
Le kit comprend une station de recharge et une batterie de rechange pour le nettoyeur de vitres WV 5. La batterie de rechange et le nettoyeur de vitres peuvent être rechargés et stockés directement dans la station.
Caractéristiques et avantages
Batterie de rechange pour un nettoyage illimité
Chargeur pratique
Rangement convenable
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|200 x 132 x 50