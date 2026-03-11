Suceur parquet VC 6 / DS
Suceur parquet Kärcher à poils souples pour nettoyer en douceur les parquets et autres sols durs délicats.
Suceur parquet à poils souples pour nettoyer en douceur les sols durs tels que le parquet ou le stratifié, mais aussi les sols en liège, en PVC, en lino et en carrelage.
Caractéristiques et avantages
Convient aux aspirateurs poussières et aspirateurs poussières avec filtre à eau Kärcher
Brosse délicate à poils naturels (crins)
- Pour un nettoyage gentil et doux sans rayures.
Joint flexible
- Très maniable, il nettoie facilement sous les meubles.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids avec emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|301 x 175 x 54
Domaines d'utilisation
- Surfaces fragiles