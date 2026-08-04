Tuyau flexible haute pression nettoyage

Caractéristiques et avantages
Flexible haute pression en PVC très flexible
  • Ultra léger et facile à utiliser.
  • Jusqu'à 120 bar.
Connexion : 1/8"
  • Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.
Spécifications

Données techniques

Pression maximum (bar) 140
Filetage du raccord M22 x 1,5
Longueur (m) 20
Poids avec emballage (kg) 1,9
Trouver des pièces détachées d'origine Tuyau flexible haute pression nettoyage

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.