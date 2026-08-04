Tuyau flexible haute pression nettoyage

Spécifications

Données techniques

Pression maximum (bar) 140
Filetage du raccord M22 x 1,5
Longueur (m) 30
Poids avec emballage (kg) 2,6
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