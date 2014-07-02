T 12/1
Malheureusement, le produit désiré ne fait plus partie de notre gamme de produits actuels. Ses accessoires, détergents et instructions sont toujours disponibles.Aller à la gamme actuelle de produits.
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine T 12/1
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.